قائد بالجيش الليبى: ندافع عن قضية الشعب ونسعى لاستقرار بلادنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية فى الجيش الليبى اللواء عبد السلام الحاسى، :" إننا ندافع عن قضية الشعب الليبى ونسعى لاستقرار بلادنا".
وأضاف الحاسى - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز"عربية، مساء اليوم السبت، :" أننا نواجه جماعات من تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي" ، وتابع :" لدينا تواصل مع العديد من التشكيلات المسلحة وهى بانتظار دخولنا العاصمة طرابلس".
وكان الجيش الوطنى الليبي، قد أعلن فى وقت سابق إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن سيطرت قواته على مدينتى صرمان وغريان.
وأمر قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، قوات الجيش بالتقدم تجاه العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عملية غرب البلاد للقضاء على الإرهاب.
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