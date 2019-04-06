شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون وجوتيريس يؤكدان على أهمية الحل السياسى للأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة الفرنسية فى بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بحثا هاتفيا الوضع فى ليبيا اليوم السبت.

وأضاف البيان أن الزعيمين، "شددا على أهمية التوصل إلى حل سياسى للأزمة الحالية وفقا للقانون الإنسانى وقرار مجلس الأمن".

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وقال البيان "ستواصل فرنسا دعم وساطة الأمم المتحدة فى ليبيا".