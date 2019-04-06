شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ولى عهد دبى بعد فوز فريقه ببطولة الألعاب الحكومية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى على فوز فريقه ببطولة الألعاب الحكومية فى الإمارات، مؤكدا أن العمل الجماعى والتدريب والصميم مفاتيح أساسية للفوز.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: " العمل الجماعى والتدريب والتصميم هو أفضل مزيج للفوز.. أداء رائع من كل من فرق الرجال والنساء".





وتوج فريق F3 بقيادة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، بالمركز الأول فى منافسات الألعاب الحكومية، بعد منافسة قومية مع شرطة أبو ظبى التى حققت المركز الثانى وشرطة دبى حلت فى المركز الثالث.

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وقال مجلس دبى الرياضى: "إن فريق F3 بقيادة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يحافظ على لقبه بطلاً للألعاب الحكومية بنسختها الثانية"، وأضاف أن فريق F3 للسيدات يتوج بلقب الألعاب الحكومية والمركز الأول بعد تجاوزه كامل عقبات مرحلة "البارجة" بنجاح.