توقعات #الأرصاد غدا.. #سحب_مُمطرة ورياح تحدّ من الرؤية على معظم المناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأحد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم» تتأثر بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة» والأجزاء الشرقية من تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .
أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول مساء الغد شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
ووفق هيئة الأرصاد، فإن شرورة تُسجل أعلى درجات الحرارة وتصل إلى 37 درجة، فيما كانت أدنى درجات الحرارة من نصيب «طريف، القريات» بـ11 درجة.
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