شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية: تهديدات أمريكا وبريطانيا وفرنسا تأتى للتغطية على الجرائم بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت الحكومة السورية ، اليوم السبت ، أن تهديدات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لسوريا حول استخدام الأسلحة الكيميائية تأتى للتغطية على جرائمها المقبلة فى سوريا.

وقالت الوزارة - فى بيان ، صدر عن مسؤول بها ، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - " لم يعد يخفى على أحد أن هذه الدول هى التى شجعت التنظيمات الإرهابية على استخدام المواد الكيميائية السامة، ومما لا شك فيه هو أن هذه البيانات تأتى الآن للتغطية على جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية القادمة التى تخطط لها هذه الدول" ، مشيرة إلى أن سوريا قامت طيلة الأشهر والسنوات السابقة بتقديم معلومات لمجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول المؤامرات التى تقوم بها استخبارات هذه الدول وعملاؤها فى المنطقة لإدخال الأسلحة الكيميائية إلى الأراضى السورية.

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وأكدت ، بحسب البيان ، أن سوريا انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفذ جميع التزاماتها بموجب اتفاقية حظر هذه الأسلحة.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد أعلنت ، فى وقت سابق اليوم ، استعدادها لاتخاذ إجراءات "حازمة وعاجلة" فى حال عودة السلطات السورية إلى استخدام الأسلحة الكيميائية فى البلاد.