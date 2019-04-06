شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى: قوات الجيش تقوم بواجبها الوطنى للقضاء على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس النواب الليبى، أن ما تقوم به القوات المسلحة، واجب وطنى تجاه المواطن والدولة؛ للقضاء على الإرهاب والمجموعات الخارجة عن القانون.

وجددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بالمجلس، دعمها للعملية العسكرية التى يشنها الجيش الوطنى لتحرير مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة.

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وحسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، شدد المجلس على أن المجموعات المسلحة فى طرابلس تقف حجر عثرة أمام دولة القانون والوصول بالبلاد إلى الاستقرار والأمان، وسط عجز المجتمع الدولي.

وكان الجيش الوطنى الليبي، قد أعلن إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن سيطرت قواته على مدينتى صرمان وغريان، وأمر قائد الجيش المشير خليفة حفتر، قواته بالتقدم تجاه العاصمة، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عملية عسكرية فى غرب البلاد للقضاء على الإرهاب، حيث أحكمت القوات سيطرتها، اليوم السبت، على مطار طرابلس الدولي.