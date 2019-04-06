شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: تقنية الـ«5G» ستوفر أكثر من 20 ألف وظيفة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، أن تقنية الـ«5G» ستصنع بحلول عام 2030 أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وستسهم في دعم الاقتصاد المحلي بأكثر من 19 مليار دولار.
وقال العوهلي أثناء مشاركته في المنتدى العالمي الاقتصادي إن المملكة من الدول الرائدة في تمكين التحول الرقمي، والسباقة في تفعيل التقنية والتكنولوجيا الحديثة عبر إطلاقها تقنية الجيل الخامس 5G.
وأوضح أن الإنترنت أصبح حقاً لكل مواطن وضرورة من ضروريات الحياة، حيث أصبح تأثيرها يصل إلى حياة كل فرد في قطاعات الصحة والتعليم والعمل والتنقل.
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