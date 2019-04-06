مدني الدمام يخمد حريقاً في شركة لمعالجة الزيوت (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أخمد الدفاع المدني بالدمام حريقاً اندلع في شركة لمعالجة الزيوت بمنطقة غونان. وبيَّن الدفاع المدني السعودي في تغريدة له على “تويتر” أنه تم إخماد الحريق، دون أن يسفر عن أي إصابات ولله الحمد.

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