شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. أمن الطرق يضبط شابين بحوزتهما 380 طلقة وعرق مُسكر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبط رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة، عصر أمس، مركبتين إحداهما محمَّلة بذخيرة، والأخرى محملة بعرق مُسكر، يقودهما شابان في العقد الثالث من العمر.
وقد اشتبه رجال الأمن عند نقطة تفتيش في مركبة من نوع “كابريس” موديل حديث، وبعد التفتيش عثروا على 380 طلقة حية، منها 130 طلقة رشاش كلاشنكوف، و250 طلقة جثري.
وضُبطت مركبة أخرى بها مادة العرق المسكر، وبعدها تم تحرير المضبوطات وتسليمها مع المقبوض عليهم لجهة الاختصاص.
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