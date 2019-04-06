انت الان تتابع «إيني الإيطالية» للنفط تجلي موظفيها العاملين بليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أفادت وكالة "سكاي نيوز"، أن شركة "إيني" الإيطالية للنفط تجلي موظفيها الإيطاليين العاملين في ليبيا، إذ بات من المتوقع أن تُلقي الأحداث الجارية في ليبيا على مجريات الأمور ومدى مشاركتها في سوق النفط العالمية، خاصة أنها تعد من الدول العشر الكبار من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة، والتي تجعلها من اللاعبين الرئيسيين في العالم. وفي أعقاب إعلان اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، العملية الموسعة لاستعادة السيطرة على طرابلس، من المتوقع أن يؤثر ذلك على قدرات ليبيا النفطية.

في هذا العام، سعت قوات الجيش الوطني الليبي بالفعل إلى إعادة النظام إلى المنطقة الجنوبية المنتجة للنفط المضطربة، حسب ما ورد في شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وقال هاميش كينير، المحلل البارز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "فيريسك مابلكروفت"، وهي مؤسسة معنية بالمخاطر السياسية، إن حملة الاستيلاء