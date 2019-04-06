الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس بالكامل

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خليفة حفتر قائد الجيش الليبي
أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش بالحكومة الموقتة، في بيان لها، اليوم السبت، أن الجيش الليبي فرض سيطرته على كمال مطار طرابلس الدولي القديم جنوب العاصمة، والذي تم حرقه عام 2014 من قبل قوات عملية "فجر ليبيا"، قائلة: "في حدث تاريخي غير مسبوق لأهل ليبيا القوات المسلحة، وفي هذه اللحظة تبسط سيطرتها على كامل مطار طرابلس الدولي، قوات الجيش تقوم بعملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة المقبلة".
من ناحية أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق اليوم، المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية، وأنه يحظر تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد كونها منطقة عمليات عسكرية، مهددا بضرب أي مطار تقلع منه هذه الطائرات. كما أعلن الجيش الليبي، في وقت سابق، اليوم السبت، عن وصول
من ناحية أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق اليوم، المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية، وأنه يحظر تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد كونها منطقة عمليات عسكرية، مهددا بضرب أي مطار تقلع منه هذه الطائرات. كما أعلن الجيش الليبي، في وقت سابق، اليوم السبت، عن وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقها، باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة".
ودعت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الليبي سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات.
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد بدأ، يوم الخميس الماضي، هجوما بهدف تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.
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