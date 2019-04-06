انت الان تتابع السبسي يعلن عدم ترشحه للرئاسة: تونس تستحق التغيير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الباجي السبسي الرئيس التونسي

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في كلمته خلال افتتاح أشغال مؤتمر "نداء تونس" في المنستير، اليوم السبت: "إنني لا أرغب في الترشح مجددا للرئاسة وتونس تستحق التغيير، لأنها تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد، وأنا أدعو هذه الشخصيات للعودة إلى تونس"، مشددا على ضرورة "أن نأخذ الانتخابات المقبلة بجدية ويجب أن تنتج قادة سياسيين يخرجون تونس مما هي عليه"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن إذاعة "موزاييك".

وأضاف السبسي: "تونس تستحق التغيير وأنه يجب إعطاء الفرصة للشباب وفسح المجال لهم". يذكر أن مجلس الأمن القومي التونسي أعلن، أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة شهر واحد يبدأ من اليوم، وذلك عقب اجتماع بقصر قرطاج أشرف عليه رئيس الجمهورية. وتتواصل حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر 2015، في كافة أرجاء

Advertisements