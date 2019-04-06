الإمارات تقدم 80 طنا من المساعدات الغذائية إلى اليمن

اسماء السيد - ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه وجه قافلة مساعدات تحمل 80 طنا من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي في الساحل الغربي لليمن.
وقال بيان صادر عن الهيئة أن القافلة "تستهدف إغاثة 14 ألفا من أهالي منطقتي النامسة و دير عبدالله و الحوارث والقازة في مديرية الدريهمي".
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
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