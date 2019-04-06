33 مؤسسة سعودية تطلب إعلان الإفلاس والتصفية

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة طالبت 33 مؤسسة في المملكة العربية طالبت 33 مؤسسة في المملكة العربية السعودية ، البدء في إجراءات التصفية، وشكلت شركات المقاولات 42% من الطلبات. وأكدت لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدى بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال. "الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي". %42 من إعلانات الإفلاس لقطاع المقاولات#الإفلاس#صحيفة_الوطنhttps://t.co/lqrAg7H7aY pic.twitter.com/r0n4r1fxBU جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) ٦ أبريل ٢٠١٩ وقالتصحيفة الوطن السعوديةإن لجنة الإفلاس تعمل على تنظيم مؤتمر لتسوية حالات الإفلاس، نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري. ويقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها الاقتصادي. وتتيح المملكة إجراءات الإفلاس عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم. اقرأ أيضاً : المنتدى الاقتصادي العالمي يحلل المخاطر الاقليمية التي تواجه الاقتصاد في المنطقة

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