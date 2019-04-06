دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تؤكد رسمياً على خططها للإعلان قريباً عن هواتف Pixel 3a ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت عملاق البحث على خططها للإعلان الرسمي قريباً عن إصدارها المتوسط من الهواتف الذكية Pixel 3a وذلك من خلال تفاصيل رسمية رصدت على متجر جوجل على شبكة الإنترنت.

رصد خلال الفترة الماضية جهاز Nest Hub Max المقرر الإعلان عنه قريباً من جوجل، والذي كشف عنه عن طريق الخطأ على متجر جوجل الرسمي على شبكة الإنترنت، واليوم رصد أيضاً هاتف عملاق البحث المرتقب Pixel 3a وهو إصدار جوجل المتوسط، حيث نشرت تفاصيل حول الهاتف في متجر جوجل.

وقد ظهرت تفاصيل حول حافظة هاتف Pixel 3a التي تأتي بتصميم من النسيج، كما ظهر كلاً من هاتفي Pixel 3a و 3a XL في متجر جوجل بلاي برمزي Sargo وBonito.

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وقد كشف أيضاً عن بعض تفاصيل مواصفات الهواتف المنتظرة، حيث يضم كلا الهاتفين ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، بينما يأتي هاتف 3a XL بدقة عرض 1080 في 2220 بيكسل، بكثافة عرض 440 بيكسل لكل إنش، وينطلق هاتف Pixel 3a بدقة عرض 1080 في 2160 بيكسل بكثافة عرض 400 لكل إنش.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Pixel 3a بحجم شاشة 5.6 إنش، بينما يأتي هاتف 3a XL بحجم شاشة 6 إنش، على أن يتم الكشف عن إصدارات جوجل المتوسطة من الهواتف الذكية خلال مؤتمر I/O الذي يعقد في 7 من شهر مايو المقبل.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تؤكد رسمياً على خططها للإعلان قريباً عن هواتف Pixel 3a ظهر على التقنية بلا حدود.