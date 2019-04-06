دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أوبو تطلق هاتف Reno الأول لها بشبكة 5G هذا الشهر

سيتم إطلاق أول هاتف بشبكة 5G من شركة أوبو في أوروبا في 24 أبريل في زيوريخ بسويسرا، وذلك بعد قيام الشركة الصينية بإرسال دعوات لحضور حدث الإعلان، وعلى الرغم من أن هذا سيكون أول ظهور أوروبي للهاتف، فأن التقارير تشير إلى أنه سيتم بالفعل الإعلان عنه في دول أخرى في 10 أبريل الجاري ، من بينها الإمارات العربية المتحدة.

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أوبو Reno 5G

alqiyady 1 بصرف النظر عن تأكيد الاسم وحقيقة أنه سيحظى بدعم 5G، لم تكشف شركة أوبو عن أي تفاصيل أخرى حول Reno، ولكن هناك الكثير من التسريبات عبر الإنترنت والتي من المحتمل أن تعطينا فكرة عما يمكن توقعه في وقت لاحق من هذا الشهر، فمن ضمن هذه التسريبات أن الهاتف سيأتي بخاصية التقريب الهجين “زوم” 10x على غرار هاتف Huawei P30 Pro1، في حين أن التقديم المفترض للهاتف يكشف عن أربعة خيارات للألوان، وتصميم ملء الشاشة دون انقطاع وعدستين خلفيتين.

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هناك أيضًا تقارير تؤكد بأن هاتف أوبو Reno يمكن أن يأتي بنوعين، أحدهما يقوم بتعبئة شريحة Snapdragon 755 الأقل قوة، بينما سيصل الإصدار الرائد مع شريحة Snapdragon 855 من كوالكوم.

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يذكر أن الحدث الخاص بإطلاق الهواتف الجديدة من شركة أوبو وخاصًة هاتف Reno الجديد في يوم 24 من شهر أبريل الجاري، كما سيتم الكشف رسميًا عن أول هاتف من الشركة يدعم شبكة الـ5G وذلك بخلاف التكهنات التي تشير إلى الإعلان قبل ذلك الموعد في عدد من الدول الأخرى كنوع من الترويج بوسيلة مختلفة.

ويعد شهر إبريل بمثابة علامة فارقة حيث كشفت تسريبات جديدة عن وجود نسخة كورية، من هاتف سامسونج Galaxy S10، الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، حيث بدا من الواضح تمتعها بمواصفات مختلفة عن النسخة الأخرى العالمية، والتي صدرت من قبل ومن المنتظر طرحها في الشهر الجاري بألوان الأسود، الذهبي، الفضي، فيما تأتي نسخة جديدة بمساحة تخزينية 512 جيجا بايت، بألوان فضية فقط. ونفس الأمر بالنسبة إلى شركات أخرى تسعى لاعتبار الشهر الجاري بمثابة الربيع التكنولوجي الذي ستظهر فيه الكثير من الإصدارات للشركات المختلفة.

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