دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تحدد 24 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف Reno ظهر على التقنية بلا حدود.

أرسلت العملاق الصيني Oppo الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية لمؤتمرها المقرر عقده في 24 من أبريل لكشف النقاب عن هاتف Reno الذي يأتي بتقنية تكبير حتى 10 مرات.

تكشف شركة Oppo عن الإصدار الأول من خط إنتاجها الجديد Oppo Reno رسمياً في مؤتمر يعقد في زيوريخ في 24 من أبريل، حيث ينطلق الهاتف بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، مع تقنية تكبير حتى 10 مرات.

أيضاً من المقرر أن تقدم Oppo هاتف Reno مع رقاقة معالج Snapdragon 855 كما يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيأتي بشاشة بحجم 6.6 إنش مميزة بدقة عرض Full-HD بلس، كما يختفي النتوء العلوي من هذا الإصدار لينطلق بكاميرة منبثقة.

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كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Reno يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تأتي البطارية في الهاتف بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع وشاحن بقدرة 50W، أيضاً تقدم Oppo أحد نماذج الهاتف بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، مع توقعات بإصدار أصغر يعرف بهاتف Oppo Reno Lite.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تحدد 24 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف Reno ظهر على التقنية بلا حدود.