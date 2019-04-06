نتنياهو يتوعد بضم مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه قد يضم مستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، إذا احتفظ بمنصبه فى الانتخابات القادمة.
وفى حديث لقناة "12 نيوز" الإسرائيلية سُئل نتنياهو عن السبب فى عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة الغربية، مثلما حدث فى القدس الشرقية وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها فى حرب 1967.
فقال "أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية، سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية)".
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