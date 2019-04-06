خامنئى يدعو العراق إلى ضمان خروج القوات الأمريكية "بأسرع ما يمكن"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى، حث رئيس الوزراء العراقى الزائر عادل عبد المهدى، اليوم السبت، على ضمان خروج القوات الأمريكية "بأسرع ما يمكن". ونُقل عن خامنئى قوله "يجب التأكد من أن الأمريكيين سيسحبون قواتهم من العراق بأسرع ما يمكن لأن طردهم يصبح صعبا عندما يستمر وجودهم العسكرى طويلا فى أى بلد". Advertisements

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