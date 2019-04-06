شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقر البرلمان العربى للطفل فى الشارقة بالإمارات بحضور أحمد أبو الغيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الشيخ سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة غدا الأحد، مقر البرلمان العربى للطفل بمدينة الشارقة برفع علم البرلمان على مقره وعقد أولى جلساته بمقر المجلس الاستشارى لإمارة الشارقة بمشاركة 14 دولة عربية، رشحوا 4 من أطفالها ليكونوا ممثليها تحت قبة البرلمان تتبعها جلسة إجرائية يناقش فيها الأعضاء والعضوات آليات أعمالهم للفترة المقبلة.

يحضر الافتتاح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من كبار الشخصيات، بعد الجهود المتواصلة خلال الفترة الماضية فى تأسيس البرلمان العربى للطفل بمدينة الشارقة بعد أن صادق المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على النظام الأساسى للبرلمان العربى للطفل فى اجتماعات الدورة العادية "101" للمجلس التى عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير لعام 2018 حيث تمت الموافقة بالإجماع على اختيار مدينة الشارقة لتكون مقرا دائما لبرلمان الطفل.

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