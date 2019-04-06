شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لم أقرأ تقرير مولر المحقق الخاص بشأن التدخل فى الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لم يقرأ تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التحقيق فى وجود اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.

وكتب ترامب على تويتر "لم أقرأ تقرير مولر بعد، رغم أن لى كل الحق فى ذلك"، وأضاف "أعلم فقط بالنتائج، وأكبرها، لا تواطؤ".