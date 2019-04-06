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طرابلس — سبوتنيك. وخاطب بيان الداخلية عددا من الجهات، من بينها "رؤساء الأجهزة والمصالح الأمنية"، و "وكلاء وزارة الداخلية" و "آمر قوة العمليات الخاصة" لـ "موافاتنا بأسماء الضباط وضباط الصف وأفراد وموظفين التابعين إليكم، والذين تعاونوا مع المجموعات المسلحة الخارجية عن شرعية الدولة في غضون 72 ساعة..لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".
© AFP 2019 / Mahmud Turkia
وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "قوة من الكتيبة 166 تابعة لحكومة الوفاق قادمة من مدينة مصراته (200 كم) من طرابلس قد وصلت إلى منطقة تاجوراء شرقي طرابلس"، مشيرا إلى أن "منطقة تاجوراء قريبة من مناطق الاشتباكات التي تدور الآن في العزيزية وعين زارة".
وأضاف المصدر أن "الكتيبة 166 يقدر عددها بـ120 مقاتلا وعدد 80 آليات عسكرية تحمل أسلحة مضادة للطيران".
وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي، بعد وصول قوات الجيش الليبي لمشارف العاصمة وسيطرتها على العديد من المدن في محيط طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر داخلية حكومة الوفاق الليبية تطلب أسماء المتعاونين مع "الجماعات المسلحة غير الشرعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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