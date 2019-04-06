البرلمان الجزائري ينعقد الثلاثاء المقبل لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية

الجزائر — سبوتنيك. وقالت قناة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت، إن "اللجنة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، تعقد غدا الأحد اجتماعا لتحديد موعد الجلسة العامة إثبات شغور منصب الرئيس".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن استقالته من منصب رئيس البلاد الثلاثاء الماضي، بعد موجة من الاحتجاجات الواسعة ضد حكمه انطلقت في 22 شباط/فبراير الماضي، تبعها إقرار المجلس الدستوري الجزائري، يوم الأربعاء، بشغور منصب رئيس الجمهورية.

ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.