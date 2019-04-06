غوتيرش يزور مخيم "البقعة" بالأردن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، السبت، زيارة لمخيم البقعة الأردني، الخاص باللاجئين الفسلطينيين.

وتأتي زيارة غوتيرش للمخيم، في إطار مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انطلقت أعمال نسخته العاشرة بمنطقة البحر الميت غربي الأردن.

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، بأن غوتيرش التقى عاملوها والمنتفعين من خدماتها بالمخيم.

كما التقى غوتيرش طلبة البرلمان الطلابي في أونروا وممثلي المخيم.

ويقع مخيم البقعة شمال العاصمة عمان، ويضم بداخله نحو 120 ألف لاجئ فلسطيني، وهو من المخيمات العشرة الخاصة بهم الموجودة في الأردن.

Advertisements

وخلال زيارته لإحدى مدارس المخيم، أكد غوتيرش على "أهمية مواصلة تمويل الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للملايين من لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا".

وقال إن "القصص التي سمعتها اليوم كانت قوية للغاية، من حيث قوة وشجاعة اللاجئين الفلسطينيين من جهة، ونقلها لقلقهم حيال مستقبلهم من جهة أخرى"، مضيفا "يبقى عالقا في ذهني عبارات الأمل وتصميم الرجال والنساء على حد سواء، شيبا وشبانا".

وتعاني الوكالة الأممية أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بقطع مساعداتها المالية لوكالة "أونروا" بالكامل، والبالغة 365 مليونا في 2017.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.