أمير قطر يستقبل رئيس مجلس الأمة التركي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السبت رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنتوب.
جاء ذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه العاصمة القطرية على مدى 5 أيام.
وتناول الطرفان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا التعاون المشترك"، حسب ما أفصحت مصادر حضرت اللقاء لمراسل الخليج 365.
وأكدا على "أهمية تطوير التعاون بين تركيا وقطر".
وأنطلقت أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، وتستمر حتى 10 أبريل/نيسان الجاري.
وتنعقد الجمعية تحت عنوان "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون".
ويبلغ عدد المشاركين فيها 2200 شخصية من أكثر من 160 دولة، وهو أكبر عدد يشارك في اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر المنظمة في جنيف.
وتأسس الاتحاد عام 1889 على يد كل من فريدريك باس (فرنسا)، ووليام راندال كريمر (بريطانيا)، وهو المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذات السيادة والبرلمانات الوطنية في 17 بلدا.
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