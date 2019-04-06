الاستثمار تؤكد: فرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات بـ #السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مسؤولون في الهيئة العامة للاستثمار، أن المملكة شهدت تطورًا واضحًا في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة والمياه والسياحة، بفضل مرونة اللوائح التنظيمية، مشيرين إلى الفرص الواعدة في القطاع الطبي لاستقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وقدَّم متخصصون في الهيئة العامة للاستثمار«SAGIA»، خلال ندوة أقيمت أمس الجمعة، بمقر «غرفة التجارة العربية البريطانية» في العاصمة لندن، بعنوان «ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية»، تعريفًا بنشاطات الهيئة والتسهيلات التي تُقدمها، والفرص المتاحة للمستثمرين لممارسة الأعمال التجارية في المملكة.

وتحدث مدير المكتب الدولي للهيئة، يعرب الدغيثر، أمام أكثر من 60 مندوبًا عن الشركات البريطانية والعربية والدولية، عن التحولات الايجابية التي تمر بها المملكة حاليًّا على مختلف الأصعدة، ومنها المجالات التجارية والتنموية .

وقال الدغيثر: شهدت المملكة تطورًا واضحًا في عدة مجالات، خاصة في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة والمياه والسياحة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في القطاع الطبي لاستقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

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وفيما ركَزت مديرة الحسابات الاستشارية بالهيئة ريم الشارخ، على خيارات الترخيص المتاحة للشركات التي تسعى للعمل في المملكة، وما تُقدمه الهيئة العامة للاستثمار من تسهيلات، أشارت إلى أن مرونة اللوائح التنظيمية جاءت حرصًا من الهيئة على جذب الاستثمارات، ومراعاة المستثمرين الجدد، فضلًا عن تقديم المعلومات، وكل ما يتصل بالشأن الاستثماري.

وتطرَّق المتحدثون إلى الرؤى الاستثمارية للمملكة، وما تضمنته رؤيتها 2030 الطموحة، إلى جانب إجراءات التأشيرات، والتعريف بواقع بيئة الأعمال في المملك ، فيما أشار عدد من ممثلي الشركات البريطانية، إلى نوعية الفرصة الاستثمارية في عدة قطاعات منها العقارات والسياحة والخدمات المالية والبنية التحتية والرعاية الصحية.

بدوره أوضح نائب الأمين العام، الرئيس التنفيذي بغرفة التجارة العربية البريطانية عبد السلام الإدريسي، أن أحد المهام الرئيسية للغرفة، مساعدة أعضائها في عمليات التصدير والتجارة، ودورها في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الدول العربية والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى البيئة المحفزة التي تجعل من السوق السعودية مكانًا جذابًا للمستثمرين.

ودعا الإدريسي، الحضور للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية البريطانية المزمع عقدها في الثالث من يوليو هذا العام في لندن.