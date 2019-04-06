اندلاع #حريق في شركة لمعالجة الزيوت بـ #غونان #الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية

أخمد الدفاع المدني في الدمام، اليوم السبت، حريقًا اندلع في شركة لمعالجة الزيوت بمنطقة غونان.

وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.