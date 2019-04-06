شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. الإطاحة بالمعتدي على خطيب جامع النماص والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة عسير من الإطاحة بالمعتدي على خطيب جامع النماص.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه تم ظهر يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغ عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للاعتداء بالطعن ونقله إلى المستشفى.
وأكد أنه تم القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وضبط الأداة المستخدمة بالجريمة بحوزته، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر عسير.. الإطاحة بالمعتدي على خطيب جامع النماص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.