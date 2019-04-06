شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. الإطاحة بالمعتدي على خطيب جامع النماص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة عسير من الإطاحة بالمعتدي على خطيب جامع النماص.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه تم ظهر يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغ عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للاعتداء بالطعن ونقله إلى المستشفى.

وأكد أنه تم القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وضبط الأداة المستخدمة بالجريمة بحوزته، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.