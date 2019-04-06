شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يحذر من تصرف خاطئ مع جوالك في الصيف يدمر البطارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الخبير الرقمي، عبدالعزيز الحمادي، من تعريض الجوالات لحرارة الشمس مباشرة، لاسيما مع بدايات دخول فصل الصيف شديد الحرارة.

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وقال الحمادي، عبر حسابه في موقع تويتر: ” مع قدوم فصل الصيف احذر أن تجعل جوالك يتعرض لحرارة الشمس مباشرة بشكل يؤدي إلى ارتفاع حرارته، خاصة في السيارة بفترات النهار”.

وأضاف أن تعريض الجوال لحرارة الشمس بشكل مباشر يسبب ضعفاً في البطارية وسرعة انتهاء عمرها الافتراضي! منوهاً إلى أن شركة آبل حذرت من ذلك في موقعها الرسمي.