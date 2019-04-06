قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يوم السبت إنه عازم على عقد المؤتمر الوطني في موعده رغم القتال الجاري في البلاد.
وتعتزم الأمم المتحدة عقد مؤتمر في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا من 14 إلى 16 أبريل نيسان لبحث الانتخابات باعتبارها سبيلا للخروج من الصراع الدائر بالبلاد منذ ثمانية أعوام.
وقال سلامة للصحفيين في طرابلس إن الأمم المتحدة تعمل على منع تصعيد الأزمة في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث الأمم المتحدة: سنعقد المؤتمر الوطني الليبي في موعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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