انت الان تتابع السيول تُهدد 400 ألف شخص في إيران وإخلاء سكان 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفعت السلطات الإيرانية حالة التأهب في مدن وقرى محافظة خوزستان، نتيجة السيول التي تهدد نحو 400 ألف شخص هناك، حيث أخليت 4 من مدن المحافظة من سكانها. ونقلت ذلك وكالة فارس الإيرانية عن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، فيما أشار قائم مقام مدينة دشت آزادكان في تصريح صحفي إلى زيادة حجم المياه الجارية في نهر كرخة. وأصدر محافظ خوزستان أوامره بإخلاء مدن "سوسنكرد، وبستان، وأبو حميظة، وكوت سيد نعيم" بقضاء دشت آزادكان، والقرى التابعة له، بالإضافة إلى مدينة رفيع في قضاء هويزة، واصطحبت فرق الإنقاذ سكان البلدات الأربع إلى مراكز إغاثة قريبة.

وأعلن مجتبى خالدي المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، ارتفاع ضحايا الفيضانات في إيران، خلال شهر أبريل الجاري إلى 57 قتيلا و478 جريحا، فيما تعقد القيادات الأمنية اجتماعا طارئا لدراسة الوضع في البلاد.في المقابل أشار موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى أن «اجتماعا خاصا في مقر المرشد يعقد حاليا

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