فيديو| بعد إطلاقه «تحرير طرابلس».. ماذا قالت روسيا لـ «حفتر»؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، السبت، قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، دعم موسكو لإيجاد حلول سياسية لكل النزاعات الدائرة في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، جرى بطلب من الجانب الليبي، بحسب بيان للخارجية الروسية نقله موقع قناة "روسيا اليوم".

وأشار البيان أنّ حفتر شدد خلال المكالمة الهاتفية على أن عمليات قواته تهدف إلى "تفعيل مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة الناشطة في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها العاصمة طرابلس".

وبرر "حفتر" تحركاته بالقول إنَّ تلك الجماعات (لم يحددها) "تشكل خطرًا على استقرار المجتمع الليبي وتعرقل تنفيذ الاتفاقات بشأن إتمام العملية السياسية الشاملة"، حسب المصدر ذاته. وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قوات الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر، بسط سيطرتها "الكاملة" على مطار طرابلس الدولي، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

Advertisements

والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد أسماها عملية "تحرير طرابلس".





يذكر أن عملية حفتر جاءت قبل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس، برعاية أممية، ما أثار رفضاً محلياً ودولياً.



ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق. -