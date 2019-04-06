الإمارات تمنح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة

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ويعقد منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة الأردنية، خلال يومي 6 و7 إبريل/نيسان الجاري، حيث شهد المنتدى ولأول مرة هذا العام مبادرة تهدف إلى جمع 100 شركة ناشئة من العالم العربي، تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وقد تم اختيار هذه الشركات الناشئة، بالتعاون مع نخبة من المسؤولين في قطاع ريادة الأعمال في المنطقة. وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
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وتحتضن دولة الإمارات 20% من المشاريع الناشئة في المنطقة، وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، ويوجد في الإمارات 19 مشروعاً ناشئاً واعداً من أصل 100 مشروع في المنطقة العربية، من المتوقع أن تشكّل مستقبل الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة.
وقال عبد الله بن طوق: "تتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع التقنية الناشئة بفضل تأسيس بنية تشريعية جاذبة للابتكار، وهو أمر أساسي بالنسبة للشركات الناشئة،".
وأضاف: "التعاون بين دولة الإمارات ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنح تأشيرات طويلة الأمد لأفضل 100 شركة عربية ناشئة، يهدف لتسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الشركات، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات".
من جانبه، قال خلفان جمعة بلهول: "تجسد هذه المبادرة عزم حكومة الإمارات على بناء شراكات عالمية على المستوى الحكومي والخاص، تدعم مسيرة تبني التكنولوجيا المستقبلية وتبادل الخبرات والابتكارات العالمية، ولدينا اليوم تجارب رائدة في احتضان مشاريع المستقبل وتوفير مناخ اقتصادي وتشريعي يحفز على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة الإنسان وبناء مدن المستقبل".
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