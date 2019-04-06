القضية السورية تتصدر أجندة زيارة أردوغان لروسيا

أنقرة/ فردي توركتان/ الخليج 365

تتصدر مستجدات القضية السورية أجندة لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين في 8 إبريل/ نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

ويعتزم أردوغان زيارة العاصمة الروسية موسكو في 8 أبريل/ نيسان الجاري، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي 2019.

ومن المنتظر أن يبحث أردوغان في موسكو العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، إلى جانب تطورات الملف السوري والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يوقع الجانبان عدة اتفاقيات تعاون مهمة، خلال زيارة أردوغان.

ويعتزم أردوغان وبوتين عقد لقاء مع عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين على هامش أعمال مجلس التعاون رفيع المستوى الروسي التركي.

وأوضح البيان أن الرئيسين سيفتتحان "العام الثقافي السياحي بين تركيا وروسيا"، بإحياء فرقة باليه وأوبرا أنقرة الوطنية لأوبريت ملحمة طروادة على مسرح البولوشي في موسكو.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرى أردوغان أول زيارة إلى روسيا في 2019، استغرقت يوما واحدا، وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، قام الرئيس التركي بزيارته الثانية إلى روسيا، التقى خلالها بوتين والرئيس الإيراني روحاني في القمة الثلاثية الرابعة بشأن سوريا والتي جرت بمدينة سوتشي.

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