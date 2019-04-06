"مجموعة السبع" تضغط لتجنب التصعيد العسكري في ليبيا

باريس/ الخليج 365

اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، السبت، للضغط على المسؤولين في ليبيا، لا سيما قائد قوات الشرق خليفة حفتر، لتجنب أي تصعيد عسكري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بعد اجتماع وزاري عقد في منتجع "دينار" بمدينة سان مالو الفرنسية، حيث تنعقد اجتماعات وزراء خارجية وداخلية مجموعة السبع الكبرى، حسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وقال ماس: "اتفقنا على أنه يتعين استخدام كل ما هو متاح لممارسة الضغوط على المسؤولين في ليبيا، خاصة الجنرال حفتر، حتى نتجنب أي تصعيد عسكري إضافي".

وأضاف أن كل دولة "ستستخدم قنواتها الخاصة في هذا الشأن"، مشيرا أن إيطاليا وفرنسا "لديهما اتصالات مباشرة مع ليبيا".

وفي السياق، حذر وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي، حفتر، من عواقب عدم وقف زحف قواته باتجاه العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عقب الاجتماعي الوزاري: "أعلنا موقفنا بوضوح، ونأمل بشدة أن يأخذ هذا في الحسبان، وإذا لم يحدث ذلك؛ فسوف نرى ما يمكن عمله".

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وكانت مجموعة السبع، قد دعت في بيان مشترك، عقب الاجتماع، قوات الشرق بقيادة حفتر إلى التراجع عن مهاجمة طرابلس، وطالبت بوقف فوري لجميع الأنشطة العسكرية.

وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا واليابان وإيطاليا.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الشرق الليبي بقيادة حفتر، بسط سيطرتها "الكاملة" على مطار طرابلس الدولي، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.