السيسي ولافروف يؤكدان أهمية التحرك لوقف تدهور الأوضاع في ليبيا

القاهرة/ الخليج 365

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على "ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف تدهور الأوضاع في ليبيا".

جاء ذلك خلال لقائهما السبت، في العاصمة القاهرة، التي وصلها لافروف قبل ساعات، ضمن جولة تشمل الأردن أيضًا في الفترة من 5 ـ 7 أبريل/ نيسان الجاري، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد الجانبان على "ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف تدهور الوضع وتدارك خطورته، لاسيما أن عامل الوقت يعد حاسماً للغاية، ولتقويض انتشار التنظيمات المتطرفة".

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وأطلق حفتر الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

وتناول اللقاء "مناقشة تعزيز الجهود الثنائية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وسبل تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي".

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كما شملت المباحثات "آخر المستجدات على صعيد القضايا الإقليمية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام".

وأكد السيسي على الموقف المصري الثابت تجاه "حل الدولتين" بين فلسطين وإسرائيل وفقاً للمرجعيات الدولية، الذى يعد الحل الأمثل لإحلال السلام والتهدئة في الشرق الأوسط.

وفي الشأن السوري، اتفق الجانبان على أهمية "مواصلة العمل والتنسيق للوصول إلى تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وكذلك احتواء خطر العناصر الإرهابية هناك"، والحيلولة دون انتقالهم إلى مناطق إقليمية أخرى.



وأكد لافروف على اهتمام بلاده بمواصلة التشاور وتبادل الرؤى مع مصر بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال إن الجهات المعنية في روسيا بصدد الوقوف على مختلف الإجراءات اللازمة لاستئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة المصريتين (شمال شرق).

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أوقفت روسيا رحلاتها الجوية مع مصر، بعد تحطم طائرة روسية ومقتل جميع الركاب 224 على متنها في صحراء سيناء قبل أن تعود مؤخرا لكن للقاهرة دون المتجعات السياحية.

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