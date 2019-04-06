شرطة_عسير: القبض على المعتدي على #خطيب_جامع_النماص

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير ، بأنه تم ظهر يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغا عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للإعتداء بالطعن ونقله الى المستشفى.
وقد تم بتوفيق الله القبض على الجاني ، مواطن في العقد الخامس من العمر ، وضبط الأداة المستخدة بالجريمة بحوزته ، وجرى ايقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك. والله ولي التوفيق.
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