شرطة_عسير: القبض على المعتدي على #خطيب_جامع_النماص

صحيفة الخليج الالكترونية

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير ، بأنه تم ظهر يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغا عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للإعتداء بالطعن ونقله الى المستشفى.

وقد تم بتوفيق الله القبض على الجاني ، مواطن في العقد الخامس من العمر ، وضبط الأداة المستخدة بالجريمة بحوزته ، وجرى ايقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك. والله ولي التوفيق.