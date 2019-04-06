إيران.. مقتل 3 عسكريين جراء انفجار #بطارية_غواصة

صحيفة الخليج الالكترونية قُتل 3 عسكريين إيرانيين، اليوم السبت، جراء انفجار بطارية غواصة في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. وقع الانفجار في “مركز الشهيد درويشي للصناعات البحرية” التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة بندر عباس، وفقاً لروسيا اليوم.

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