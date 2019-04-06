حساب_المواطن يوضح.. فقد وظيفته فهل يزيد #الدعم؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن أهمية تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير على الحالة الوظيفية أو الدخول الخاصة بهم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار من أحد المستفيدين حول مدى إمكانية زيادة الدعم الخاصة به بعد فقدانه وظيفته بالقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة.

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ورد حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على استفسار المستفيد قائلاً: “يُكتفى بالتسجيل لمرة واحدة، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب والإفصاح عن الدخل، على أن يتم تعديل الحالة الوظيفية إلى لا يوجد وظيفة والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل، ثم الضغط على حفظ”.

شروط الأهلية

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.