اليمن.. مقتل 30 حوثيًا أثناء محاولة إطلاق #صاروخ_باليستي في #صنعاء

صحيفة الخليج الالكترونية

قُتل أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب صنعاء، حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل، دون كشف مزيدٍ من التفاصيل.

يأتي هذا، فيما قُتل أربعة من قيادات الميليشيات الموالية لإيران، في معارك مع قوات الجيش في مريس شمالي محافظة الضالع.

وذكرت مصادر عسكرية، أنّ نحو 70 عنصرًا من الميليشيات الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم أربعة قيادات بارزة، هم «محسن مسعود جزيلان، وضيف يحيى حنين، وطاهر محسن راجح، وأبونصر القريبة»؛ وذلك في مواجهات عنيفة استمرت أكثر من سبع ساعات، مع قوات الجيش مسنودة بالحزام الأمني، والمقاومة الجنوبية، ووحدات من ألوية العمالقة في جبهة مريس دمت شمال الضالع.

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وأضافت المصادر، أنّ مواجهات عنيفة وقصفًا متبادلًا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة جرت في جبهة مريس؛ حيث حاولت الميليشيات شن هجمات متزامنة في قرية القهرة والجروف وصولان والرفقة وجبل وينان، وحاولت التقدم في المواقع الواقعة تحت سيطرة الجيش؛ إلا أنها مُنيت بالفشل بعد تلقيها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.

وكانت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد شنَّت أمس الجمعة، عدة غارات جوية على تجمعات وتحركات للميليشيات الانقلابية في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضحت مصادر، أنّ مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات جوية، تجمعات وتعزيزات للميليشيات بمركز مديرية عبس، وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثي، وتدمير أربع مركبات قتالية للانقلابيين.