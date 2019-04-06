الحج: بحث تنفيذ مبادرة #طريق_مكة في #باكستان و #بنغلاديش و #الهند و #تونس

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن اللجنة الإشرافية لمبادرة «طريق مكة» تتابع استعدادات تنفيذ المبادرة في ماليزيا وإندونيسيا، وتبحث إمكانية تنفيذ المبادرة خلال موسم الحج للعام الحالي 1440 في باكستان، وبنغلاديش، والهند، وتونس.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (السبت)، أن ذلك يأتي في سبيل تيسير وتسهيل رحلة الحج بإنهاء كافة إجراءات سفر الحجاج ودخولهم إلى المملكة في مطارات دولهم.