“السبسي”: لن أترشح مجدّدا للرئاسة.. و  #تونس تستحق التغيير

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أنه غير راغب في الترشح مجدّدا للرئاسة، وأن تونس تستحق التغيير.
وقال رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الشرفي لحزب “نداء”، الباجي قائد السبسي، إنّه لا يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية؛ لأن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد، حسب تعبيره.
ووفقًا لإذاعة “موزاييك”، دعا “السبسي” خلال كلمة في افتتاح أشغال مؤتمر “نداء تونس” في المنستير، اليوم السبت، هذه الشخصيات للعودة إلى تونس.
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