ما هي؟.. 4 أمراض قد تسبب #الأرق طوال الليل

صحيفة الخليج الالكترونية

يعاني البعض من مشاكل النوم أثناء ساعات الليل؛ ولذلك تنصح خبيرة النوم البريطانية جين بوزييه بالبحث عن أسباب ذلك وإيجاد الحلول والعلاجات المناسبة للحصول على نوم هادئ.

وقالت بوزييه: إن 60% من المصابين بالاكتئاب يعانون من صعوبة النوم ليلاً، إذ يؤدي الاكتئاب إلى تصارع مع النوم للاستيقاظ في وقت محدد صباحاً، ما يشعرك بتشويش طوال اليوم.

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أما إذا كان الشخص يستيقظ ليلاً للذهاب إلى دورة المياه، فهذا مؤشر لتضخم البروستاتا، إذ يسبب قلقاً، ما يهدد باحتمال الإصابة بسرطان البروستاتا الذي يصيب واحداً من كل 6 رجال، وفقاً لـ”ميرور” البريطانية.

وتؤكد جين أن الإحصاءات تشير إلى أن 80% من المصابين بالتهاب المفاصل يكابدون للحصول على ليلة هادئة، فيما يعد انقطاع الطمث أكبر مشكلة في نوم النساء؛ ما ينصح معه بالخلود إلى النوم قبل منتصف الليل، لإعادة توازن الجسم والحد من التوتر، مع تناول المكملات الطبيعية، والحصول على غفوة نهارية 20 دقيقة لتجديد طاقة جسمك، وبالتالي نوم أعمق ليلاً.