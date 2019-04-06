شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين» تصدر قراراً مهماً بشأن الموظفين المؤقتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، اعتماد آلية تثبيت الموظفين المؤقتين الموسميين على بند الرواتب المقطوعة.

وكانت لجنة تم تشكيلها لدراسة وبحث إجراءات التثبيت والتعيين على وظائفها، اقترحت البند وحددت آلية التعيين وضوابطه ومعايير المفاضلة من المؤهلات وحسن السيرة والسلوك والمدة، وذلك بغرض استثمار الطاقات واستقطاب الكفاءات وإتاحة المجال للكوادر الوطنية المؤهلة لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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وحصرت اللجنة أسماء الموظفين المؤقتين بالرئاسة ومدد خدمتهم، قبل أن تباشر فرز مؤهلاتهم وقدراتهم بالتوازي مع احتياج الرئاسة وإداراتها ووحداتها إدارياً وميدانياً بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية.

وحددت اللجنة ضوابط التعيين والمفاضلة والتي تمثلت في: أن يكون الموظف سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن 20 عاماً، خلو سجله من السوابق، أن يكون حاصلاً على مؤهل وفق تصنيف وزارة الخدمة المدنية، حسن السيرة والسلوك، أن يكون لائقاً طبياً، اجتياز الاختبار التحريري، اجتياز المقابلة الشخصية.

أما المعايير، فقد أوضحتها اللجنة في: المؤهل وتاريخ الحصول عليه، تقدير المؤهل، المؤهلات التخصصية، اللغات، أقدمية التوظيف، تقويم الأداء الوظيفي، الغياب والتأخير، الدورات التدريبية، المهارات المكتسبة، والخبرات السابقة.