شكرا لقرائتكم خبر عن صوت عذب.. طفل كفيف يقرأ القرآن بطريقة «برايل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل سعودي كفيف يقرأ آيات من القرآن الكريم بصوت شجي من مصحف مطبوع بطريقة “برايل” للمكفوفين. وأظهر مقطع الفيديو الطفل “سلطان” يقرأ بإتقان تام آيات من سورة المائدة، وذلك بتمرير أصابع يديه على النقاط البارزة على صفحات المصحف البيضاء. وعلق محمد العبد الهادي، والد الطفل على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع “تويتر” بتغريدة قال فيها: (ابني سلطان يشارككم قراءة آيات من القرآن “سورة المائدة” يقرؤها بطريقة برايل للمكفوفين.. نسأل الله أن ينفع به وأن يحفظكم بحفظه).

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