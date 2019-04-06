شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يؤجل مناقشة توصية نقل «المعلمات المغتربات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أرجأ مجلس الشورى مناقشة توصية تطالب بإلزام وزارة التعليم بوضع جدول زمني بنقل أو ندب المعلمات المعينات في المدن والمحافظات البعيدة إلى مواقع إقاماتهن.

وتقرر تأجيل التوصية التي كان قد تقدم بها العضو ناصح البقمي لمناقشتها ضمن تقرير لاحق لوزارة التعليم، كما تم تأجيل 4 توصيات أخرى من بينها توصية للعضوين سليمان الفيفي، وعلي الشهراني تطالب بدراسة إعفاء خريجي الجامعات من الصم من اختبار “كفايات المعلمين”، وذلك لحين إعداد اختبارات خاصة تناسب حالاتهم، بحسب “الرياض”.

وتضمن التأجيل توصية تقدم بها العضو سليمان الفيفي تدعو لإلزام متعهدي نقل الطلاب والطالبات بوجود مرافق أو مرافقة داخل وسيلة النقل أثناء نقلهم من وإلى مدارسهم، وتوصية أخرى للعضو أحمد الأسود تطالب برفع كفاءة المباني المدرسية لتفي بالمتطلبات التعليمية والتربوية الحديثة.