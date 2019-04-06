شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع هطول أمطار وغبار على 4 مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار على 3 مناطق خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد عبر “تويتر”: “فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ما زالت مستمرة -بمشيئة الله تعالى- على شرق الباحة، نجران، وشرق مرتفعات عسير حتى مساء اليوم السبت”.

كما يتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأحساء حتى مساء اليوم.