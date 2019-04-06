شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير هلال شعبان بالأشعة تحت الحمراء صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، والمصور الفلكي تركي العمري، إنهما تمكنا صباح اليوم (السبت) من تصوير هلال شهر شعبان لهذا العام 1440هــ.

وأوضح الزعاق أنهما التقطا صورة الهلال باستخدام تقنية التصوير بالأشعة تحت الحمراء (CCD)، ونشر صورة الهلال إلى جانب صورة أخرى له مع العمري.

من جهته، ذكر تركي العمري أنه أجرى عدة محاولات صباح أمس (الجمعة) لتصوير هلال شعبان إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم صفاء الغلاف الجوي.