شكرا لقرائتكم خبر عن أفزعته «قِرَدَة».. وفاة عامل بمكة إثر سقوطه من مرتفعات غار حراء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
توفي عامل بإحدى شركات النظافة في مكة المكرمة، بعد سقوطه من مرتفعات غار حراء، وذلك بعد محاولته الهرب من مجموعة قرود تسببت في إزعاجه.
وقالت مصادر إن الجهات الأمنية والهلال الأحمر باشرا بلاغاً بسقوط عامل بلدية من الجنسية البنجالية من مرتفعات غار حراء، حيث تبين أن العامل تـوفي جراء سقوطه على رأسه من أعلى الجبل.
ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المتـوفى شاهد مجموعة من القردة من أعلى جبل غار حراء ففزع منها وهرب، قبل أن يتعثر ويسقط على رأسه.
كانت هذه تفاصيل خبر أفزعته «قِرَدَة».. وفاة عامل بمكة إثر سقوطه من مرتفعات غار حراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.