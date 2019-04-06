شكرا لقرائتكم خبر عن أفزعته «قِرَدَة».. وفاة عامل بمكة إثر سقوطه من مرتفعات غار حراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

توفي عامل بإحدى شركات النظافة في مكة المكرمة، بعد سقوطه من مرتفعات غار حراء، وذلك بعد محاولته الهرب من مجموعة قرود تسببت في إزعاجه.

وقالت مصادر إن الجهات الأمنية والهلال الأحمر باشرا بلاغاً بسقوط عامل بلدية من الجنسية البنجالية من مرتفعات غار حراء، حيث تبين أن العامل تـوفي جراء سقوطه على رأسه من أعلى الجبل.

ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المتـوفى شاهد مجموعة من القردة من أعلى جبل غار حراء ففزع منها وهرب، قبل أن يتعثر ويسقط على رأسه.