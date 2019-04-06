وزير الخارجية المصري: الأزمة في ليبيا لن تحل بالوسائل العسكرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي في القاهرة يوم السبت

استبعد وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم السبت حل الأزمة في ليبيا بالوسائل العسكرية.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ”الأزمة في ليبيا لن تحل من خلال اللجوء للوسائل العسكرية وإنما من خلال الحوار... للتعبير عن إرادة الشعب الليبي“.

كانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر قالت يوم الجمعة إنها دخلت الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس في تصعيد لصراع على السلطة يمزق البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.